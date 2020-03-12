Замгендиректора РУСАДА Пахноцкая не считает унизительными санкции World Athletics к ВФЛА

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает санкции, вынесенные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), соответствующими степени вины. Об этом Пахноцкая сообщила ТАСС.

Всероссийская федерация легкой атлетики, признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн. World Athletics также рекомендовала создать при Всероссийской федерации легкой атлетики совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством, Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ.

"Я считаю вердикт World Athletics в отношении ВФЛА релевантным той ситуации, в которой оказалась российская легкая атлетика. Я подразумеваю и дело Лысенко, и допинговые проблемы в регионах, и все остальное. Мне кажется, Всероссийской федерации легкой атлетики по силам выполнить все предъявляемые ей условия, хотя некоторые из них будет, наверное, не очень просто реализовать. Но эти решения нельзя назвать унизительными для России, с ними можно работать", - сказала Пахноцкая.

"Конечно, РУСАДА готово работать в составе группы, о которой сегодня говорил Руне Андерсен. И мы, конечно, поддерживаем эту инициативу, как и другую о введении международных экспертов. Тем более мы сами об этом ранее говорили", - заключила собеседница ТАСС.