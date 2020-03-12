Чемпионат Словении по футболу приостановлен до конца марта из-за коронавируса

ЛЮБЛЯНА, 12 марта. /ТАСС/. Футбольный союз Словении (ФСС) принял решение об отмене всех матчей под своей эгидой в связи с эпидемией коронавируса нового типа на территории страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте организации.

"По оценкам ФСС, потенциальный риск заражения слишком велик для продолжения проведения соревнований, поэтому с сегодняшнего дня все матчи отменяются, мы также рекомендуем отменить все тренировки юниорских команд, - отмечается в сообщении. - Меры введены до конца марта, но мы будем пристально отслеживать ситуацию и действовать в соответствии с ее развитием".

Первый случай заражения новым коронавирусом на территории Словении выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 82 человек. Правительство республики объявило об эпидемии из-за быстрого роста количества зараженных. Занятия во всех образовательных учреждениях страны официально прекратятся с понедельника, общественный транспорт переведен на праздничное расписание работы с малым количеством рейсов, а оставшимся дома на карантине гражданам будут выплачивать до 80% их заработной платы.