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Отмена соревнований из-за коронавируса

НХЛ рекомендовала клубам отменить утренние тренировки и командные собрания

Ранее клубы НХЛ "Коламбус" и "Сан-Хосе" объявили о проведении домашних матчей регулярного чемпионата без зрителей

ТАСС, 12 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рекомендовала клубам не проводить утренние тренировки и командные собрания по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Учитывая неопределенность в отношении следующих шагов, касающихся борьбы с коронавирусом, клубам рекомендуется не проводить утренние раскатки, тренировки и командные собрания", - говорится в сообщении.

Ранее клубы НХЛ "Коламбус" и "Сан-Хосе" объявили о проведении домашних матчей регулярного чемпионата без зрителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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