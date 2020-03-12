Элитные раунды отборочных турниров ЧЕ среди юношей перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес в связи с распространением коронавирусной инфекции элитные раунды отборочных турниров чемпионатов Европы различных возрастов среди юношей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Перенесены мужской и женский элитные раунды среди игроков до 17 лет, а также среди игроков до 19 лет. Проведение данных соревнований было запланировано с 14 марта по 14 апреля.

"Это общая мера предосторожности, принятая, чтобы обезопасить игроков, большая часть из которых несовершеннолетние, от нахождения в другой стране вдали от семьи под карантином", - говорится в заявлении УЕФА.

Точные даты переноса турниров станут известны позднее.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии и Испании и перенесены матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием итальянских команд: "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия). Также несколько игр еврокубков прошли без зрителей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.