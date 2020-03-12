Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в России отменены из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отмене этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, которые должны были пройти в России. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Соревнования должны были пройти 12-15 марта в Нижнем Тагиле и 18-20 марта в Чайковском (Пермский край). Также отменены этапы Кубка мира у мужчин в норвежских Тронхейме (12 марта) и Викерсунде (13-15 марта). Этапы должны были стать последними в текущем сезоне, по этой причине не будут перенесены.

Также сообщается о переносе на следующий сезон чемпионата мира по прыжкам с трамплина, который должен был пройти 19-22 марта в словенский Планице. FIS позднее примет решение о датах проведения турнира в следующем сезоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.