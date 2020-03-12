СМИ: IIHF в ближайшее время объявит об отмене чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 12 марта. Чемпионат мира по хоккею 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии, отменен. Об этом сообщает портал The Hockey News.

Отмечается, что об этом решении будет объявлено в течение нескольких дней. Турнир запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла данную информацию, сообщив, что турнир состоится в срок.

Ранее были остановлены чемпионаты Швейцарии, Германии, Австрии и Польши по хоккею. Первой хоккейной лигой, объявившей о досрочном завершении сезона, стала Азиатская лига чемпионов. Президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что ситуация с проведением чемпионата мира выглядит не очень оптимистично.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.