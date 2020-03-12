Представитель оргкомитета пообещал проведение успешной Олимпиады, несмотря на коронавирус

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась в четверг в Древней Олимпии в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, мэра Древней Олимпии Йоргоса Георгиопулоса, министра культуры и спорта Греции Лины Мендони, других официальных лиц. НОК Греции постановил провести эту церемонию без тысяч зрителей в качестве профилактической меры из-за опасений распространения коронавируса.

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Специальный представитель председателя оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо пообещал проведение отличной Олимпиады в японской столице, несмотря на распространение коронавируса на планете. Об этом Эндо заявил на торжественной церемонии зажжения олимпийского огня, которая прошла в четверг в Древней Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес.

Эндо поблагодарил греческие власти за то, что они, несмотря на профилактические меры по ограничению распространения коронавируса в стране, все же провели эту церемонию и 19 марта по окончании этапа эстафеты огня по территории Греции передадут огонь Японии. "В настоящее время, когда новая эпидемия коронавируса продолжает распространяться ежедневно по всему миру, все нации предпринимают все возможные усилия. Мы благодарны, что все, кто участвует в Греции, приняли надлежащие меры для церемонии зажжения огня и последующих событий. Мы, как оргкомитет "Токио-2020", предпримем наши собственные усилия для того, чтобы как можно лучше подготовиться к проведению Олимпиады в тесном сотрудничестве с МОК, правительством Японии и столичным правительством Токио", - заверил спецпредставитель.

Он напомнил, что 56 лет назад олимпийский огонь уже направлялся в Токио на Игры 1964 года. "Оглядываясь назад, хочется отметить, что Токио был удостоен чести стать первым азиатским городом, в котором прошла Олимпиада. Согласно Олимпийской хартии, олимпийский огонь служил символом мира и посетил несколько азиатских городов, прежде чем в конце концов прибыть в Японию", - сказал Эндо.

Надежда освещает путь

Спецпредставитель подчеркнул, что олимпийский огонь символизирует новое начало для "Токио-2020" в Японии. "Надежда освещает наш путь" - таков наш девиз. На ряде этапов эстафеты олимпийского огня в Греции и Японии в качестве топлива для олимпийских факелов будет использоваться водород, при сжигании которого не выбрасывается углекислый газ. Водород будет использоваться не только для алтаря Игр в Токио, но и как топливо для автомобилей для поездок в японской столице", - сказал Эндо.

Он добавил, что "точно так же, как олимпийский огонь возникает из лучей солнца, и олимпийские факелы и алтарь будут работать на водороде, который производится при помощи солнечной энергии в Японии". По его словам, это также будет помогать улучшению экологической обстановки в районах, пострадавших от природных катастроф. "Олимпийские игры в Токио будут первыми, которые будут оказывать поддержку реализации целей по устойчивому развитию, поставленных ООН", - заверил спецпредставитель.

Олимпийские игры в Токио запланированы на 24 июля - 9 августа.