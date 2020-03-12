Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ "Калев" - "Локомотив-Кубань" пройдет без зрителей

ТАСС, 12 марта. Встреча баскетбольной Единой лиги ВТБ между эстонским "Калевом" и краснодарским "Локомотивом-Кубанью" пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч пройдет в Таллине в четверг и начнется в 20:00 мск.

"Главный приоритет лиги - здоровье игроков, зрителей, судей и всех участников чемпионата, - говорится в сообщении. - Лига руководствуется официальными решениями государственных и региональных органов власти по вопросам проведения спортивных мероприятий в странах и городах клубов - участников чемпионата Единой лиги ВТБ. На данный момент с учетом рекомендации правительства Эстонии принято решение ограничить доступ 12 марта на матч регулярного сезона "Калев" - "Локомотив-Кубань" в Таллине и провести его без зрителей. При этом Единая лига ВТБ продолжит внимательно следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в городах и странах, участвующих в чемпионате, и готова принять другие шаги по обеспечению безопасности здоровья".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.