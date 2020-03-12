СМИ: коронавирус обнаружен у третьего баскетболиста "Юты"

ТАСС, 12 марта. Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Донован Митчелл стал третьим игроком североамериканского клуба, у которого обнаружен коронавирус. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее в четверг из соображений безопасности была отменена встреча регулярного сезона НБА между "Оклахомой" и "Ютой". Также сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдали центровой Руди Гобер и защитник Эммануэль Мудиай.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.