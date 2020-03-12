{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: коронавирус обнаружен у третьего баскетболиста "Юты"

Инфицирован защитник Донован Митчелл

ТАСС, 12 марта. Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Донован Митчелл стал третьим игроком североамериканского клуба, у которого обнаружен коронавирус. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее в четверг из соображений безопасности была отменена встреча регулярного сезона НБА между "Оклахомой" и "Ютой". Также сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдали центровой Руди Гобер и защитник Эммануэль Мудиай.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Гори, огонь. На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020 в Токио
По окончании церемонии стартовала эстафета олимпийского огня, которая продлится 8 дней в Греции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС