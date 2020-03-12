В Татарстане разработают план по переносу спортивных и культурных мероприятий

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана приняли решение разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам в четверг сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Принимаем во внимание решения федерального штаба, информацию, озвученную Всемирной организацией здравоохранения о пандемии, а также рекомендации, которые были направлены в наш республиканский штаб санитарно-противоэпидемической комиссией. Принято решение в индивидуальном порядке полно взаимодействовать с международными и российскими спортивными федерациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты. Все предложения находят полное понимание сторон, так как главным принципом является обеспечение здоровья и безопасности людей", - сказала она.

По словам Галимовой, республиканский штаб по работе с распространением коронавируса ежедневно докладывает президенту Татарстана оперативную информацию о ситуации с распространением коронавируса в мире и о мерах, принимаемых в республике по недопущению его распространения. "На сегодняшний день мы говорим о том, что ситуация в республике находится под полным контролем", - сказала она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.