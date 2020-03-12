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Отмена соревнований из-за коронавируса

Олимпийский квалификационный турнир по гандболу из-за коронавируса пройдет без зрителей

Соревнования состоятся 20-23 марта в венгерском Дьёре

ТАСС, 12 марта. Квалификационный турнир по гандболу к Олимпийским играм - 2020 среди женщин пройдет при пустых трибунах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Соревнования состоятся 20-23 марта в венгерском Дьёре. На турнир не будут допущены зрители и журналисты. Данное решение принято совместно Международной федерацией гандбола и Ассоциацией гандбола Венгрии в связи с введением в стране чрезвычайного положения.

Российские гандболистки сыграют с командами Сербии, Казахстана и Венгрии. Помимо этого, в те же даты будут проведены еще два турнира в Испании и Черногории, которые также пройдут без зрителей. Лучшие две команды каждого из трех квартетов получат право принять участие в Олимпийских играх в Токио. Олимпиада должна пройти с 24 июля о 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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