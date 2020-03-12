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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" отложен из-за коронавируса

Встреча была запланирована на 17 марта и должна была пройти в Манчестере, в первой игре со счетом 2:1 победил английский клуб
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер и полузащитник "Реала" Гарет Бэйл EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер и полузащитник "Реала" Гарет Бэйл
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 12 марта. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом" отложен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

Ранее стало известно, что "Реал" ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд для профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Сообщалось, что анализ одного из игроков баскетбольной команды дал положительный результат на коронавирус. Период карантина составляет 14 дней.

Встреча была запланирована на 17 марта и должна была пройти в Манчестере. Первый матч, состоявшийся в Мадриде, завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1.
Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что также отложен матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом", который должен был пройти 17 марта в Турине. В первой встрече победу одержал "Лион" (1:0).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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