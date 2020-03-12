Колосков: Черчесов вывел сборную России по футболу на другой уровень

В четверг Черчесов продлил контракт со сборной России до 30 декабря 2022 года. Он занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.

МОСКВА, 12 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов за годы работы вывел национальную команду на новый уровень. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Главный тренер сборной России по футболу Черчесов продлил контракт до 30 декабря 2022 года

"Работу тренера определяют результаты. Черчесов добился со сборной России хороших результатов, команда при нем прибавила и вышла на более высокий уровень. Поэтому РФС полностью устраивает кандидатура Черчесова. Я считаю, что продление контракта абсолютно оправданно и закономерно", - отметил Колосков.

"Сложно сказать, сможет ли сборная России прибавить еще. Все же в футбол играют живые люди, должна быть хорошая молодежь. Если будут хорошие кадры, то Черчесов доказал, что он способен приносить результат", -добавил собеседник агентства.

Колосков считает Черчесова одним из лучших российских тренеров. "Не могу говорить, что Черчесов - лучший тренер в истории сборной России. У нас были хорошие команды в девяностых годах. Скажу, что Черчесов определенно входит в число сильнейших", - заключил Колосков.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.