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Футбол в России

Мостовой: продление РФС контракта с тренером сборной России Черчесовым не должно удивлять

Новое соглашение со специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Продление Российским футбольным союзом (РФС) контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым ожидалось, ничего удивительного в этом нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.

В четверг Черчесов продлил контракт со сборной России до 30 декабря 2022 года с возможностью продления соглашения до 31 июля 2024 года в случае выхода сборной России из группы в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.

"Ничего удивительного в этом нет - рано или поздно к этому и шло, всех все устраивает. Мы же не провалили ничего, хоть и ничего не выиграли - есть эмоциональный подъем после чемпионата мира, мы должны выступить на Евро", - сказал Мостовой.

"Если бы контракт не продлили с ним, думаю, что все бы задавались вопросом, почему так. Те времена, когда у нас обсуждались иностранцы, когда их хвалили, прошли. Они обычные специалисты, просто им приходилось платить больше, плюс они привозили с собой кучу помощников, на которых тоже тратились огромные средства", - добавил Мостовой.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии. На чемпионате Европы 2020 года сборная России попала в группу B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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Российский футбол
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