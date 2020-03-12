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Кризис в российской легкой атлетике

Минспорт приветствует решение World Athletics по возобновлению выдачи нейтрального статуса

В министерстве отметили, что готовы оказывать содействие Всероссийской федерации легкой атлетики в реализации мер, связанных с противодействием допингу и защитой интересов чистых спортсменов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ приветствует решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atheltics) по возобновлению процедуры выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В четверг совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн, которые должны быть выплачены до 1 июля, за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

"Отмечая строгость санкций, считаем, что в текущей ситуации было важно сохранить статус ВФЛА как члена World Athletics и дать федерации возможность осуществить реформы, нацеленные на развитие легкой атлетики в России и восстановление полноправного членства в World Athletics", - говорится в заявлении Минспорта РФ.

"Минспорт готов оказывать содействие федерации в реализации мер, связанных с противодействием допингу, защитой интересов чистых спортсменов и созданием культуры нетерпимости по отношению к допингу на всех уровнях спортивной подготовки. Отдельно приветствуем решение World Athletics возобновить процедуру допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе", - сказано в заявлении.

28 февраля состоялись внеочередные выборы президента ВФЛА. Новым главой организации был избран Евгений Юрченко, также был сформирован новый состав президиума. 2 марта новый глава ВФЛА отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

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Кризис в российской легкой атлетике
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