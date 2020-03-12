{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса
Обновлено 

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде отменен из-за коронавируса

Этап был запланирован на 20-22 марта.
Александр Большунов EPA-EFE/Henrik Montgomery
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Henrik Montgomery

ТАСС, 12 марта. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе отменен по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Этап был запланирован на 20-22 марта.

Ранее в четверг был отменен этап Кубка мира в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Таким образом, в сезоне-2019/20 осталось провести один этап Кубка мира, который запланирован на 14-15 марта в канадском Квебеке.

Победители общих зачетов Кубка мира сезона-2019/20 ранее определились досрочно. Ими стали норвежка Тереза Йохауг и россиянин Александр Большунов.

В Канаде первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован 25 января. На данный момент заболевание пневмонией нового типа выявлено у 103 человек, один заболевший умер. Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились, по данным Минздрава Канады, 79% заболевших - это люди старше 40 лет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
КХЛ
Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ
Последним клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Гагарина, стало московское "Динамо"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС