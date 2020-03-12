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Кризис в российской легкой атлетике

Юрченко: ВФЛА приложит максимум усилий для выплаты штрафа World Athletics

Организация была оштрафована на $5 млн, которые должны быть выплачены до 1 июля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) надо будет приложить много усилий для выплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом заявил глава ВФЛА Евгений Юрченко, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

В четверг совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн, которые должны быть выплачены до 1 июля, за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

"Мы добились главного - возможности российских легкоатлетов участвовать в международных соревнованиях, спортсмены - сердце спорта. Для нас важно, чтобы они не были ущемлены в правах и имели возможность стартовать, а значит, реализовывать свой потенциал. Я рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлен, это главное", - заявил Юрченко.

"Второе, и это тоже надо отметить: ВФЛА удалось избежать полного бана и исключения из Всемирной легкоатлетической ассоциации. Изгнание из мировой легкоатлетической семьи стало бы для нас катастрофой, нам удалось ее избежать. Если говорить о штрафе, выставленном ВФЛА, могу отметить, что цена ошибки велика, в самое ближайшее время нам надо приложить максимум усилий для его выплаты, чтобы избежать отзыва нейтральных статусов у наших легкоатлетов.

Также совет World Athletics рекомендовал создать при ВФЛА совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ. Данная комиссия должна будет находиться под наблюдением двух международных экспертов, которых определит World Athletics. Эксперты будут работать в России и присутствовать на заседаниях созданной комиссии по восстановлению ВФЛА, при этом международные эксперты должны быть быть уверенными в том, что изменения происходят на всех уровнях российского спорта. Кроме того, в созданную комиссию должны входить два представителя комиссии спортсменов ВФЛА, органу предстоит предоставить план по обеспечению абсолютной нетерпимости к допинг-культуре, этот документ будет утвержден World Athletics.

"Касательно создания комиссии, присутствия международных экспертов, пошагового плана восстановления и следования ему, могу сказать, что это необходимые меры. Эти меры я поддерживаю и приветствую, мы готовы их реализовывать в полном объеме. Сейчас нам надо вернуть доверие мировой легкоатлетической семьи, восстановить открытый и честный диалог. Мы это сделаем, отката назад не будет", - заключил он.

Ситуация во ВФЛА

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска прыгуна в высоту Данила Лысенко допинг-контроля, позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию у ВФЛА. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Евгений Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения AIU в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

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Кризис в российской легкой атлетике
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