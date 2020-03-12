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Бокс

Россиянин Егоров победил Дукара в бою за звание претендента на титул чемпиона мира WBA

Поединок продлился 10 раундов
Алексей Егоров Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Алексей Егоров
© Донат Сорокин/ТАСС

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Егоров выиграл у чеха Василя Дукара в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. 10-раундовый поединок, прошедший в Казани, завершился победой Егорова решением судей.

Ранее Минспорт Татарстана разрешил проведение турнира по боксу в Казани со зрителями.

Егоров владеет титулом золотого чемпиона WBA и является претендентом на пояс суперчемпиона мира, который принадлежит французскому боксеру Арсену Гуламиряну.

В послужном списке 28-летнего Егорова - 11 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения. Егоров - чемпион России и Европы среди любителей, профессиональную карьеру начал в декабре 2016 года. В 2017 году он стал чемпионом России, победив Андрея Князева техническим нокаутом в четвертом раунде, провел два поединка в США, в том числе выиграв у бывшего соискателя титула чемпиона мира нигерийца Латифа Кайоде техническим нокаутом в шестом раунде. В марте 2019 года он по очкам победил бывшего чемпиона мира по не входящей в число престижных версии Международной боксерской организации (IBO) в двух весовых категориях южноафриканца Томаса Остхейзена и завоевал титул интернационального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг.

В июне прошлого года Егоров выиграл у украинца Романа Головащенко техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал титул золотого чемпиона WBA, дающий право на бой с чемпионом мира, а в декабре 2019 года победил белоруса Сергея Радченко решением судей.

30-летний Дукар потерпел третье поражение при 8 победах (7 нокаутом) и 1 ничьей.

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