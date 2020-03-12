Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 12 марта. Стал известен состав всех пар второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сетке Западной конференции сыграют СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) и ЦСКА - "Динамо" (Москва). В Восточной конференции встретятся "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) и "Барыс" (Нур-Султан) - "Сибирь" (Новосибирск).

Шестой матч серии между столичными "Спартаком" и "Динамо" прошел без зрителей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также руководство "Йокерита" заявило о проведении домашних встреч при пустых трибунах. В среду КХЛ объявила, что определит формат проведения встреч второго раунда позднее.

Старт серий второго раунда запланирован на 17-18 марта.