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КХЛ

Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ

Последним клубом, вышедшим в четвертьфинал Кубка Гагарина, стало московское "Динамо"

ТАСС, 12 марта. Стал известен состав всех пар второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сетке Западной конференции сыграют СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) и ЦСКА - "Динамо" (Москва). В Восточной конференции встретятся "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) и "Барыс" (Нур-Султан) - "Сибирь" (Новосибирск).

Шестой матч серии между столичными "Спартаком" и "Динамо" прошел без зрителей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также руководство "Йокерита" заявило о проведении домашних встреч при пустых трибунах. В среду КХЛ объявила, что определит формат проведения встреч второго раунда позднее.

Старт серий второго раунда запланирован на 17-18 марта.

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