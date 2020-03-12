Кравчук: НХЛ не должна потерять в деньгах от приостановки сезона

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не должна потерять в финансовом плане от приостановки сезона из-за коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли и чемпион мира Игорь Кравчук.

О приостановке сезона из-за угрозы коронавируса НХЛ объявила в четверг. Комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что лига намерена доиграть сезон.

"Не думаю, что НХЛ сейчас что-то теряет в деньгах, так как матчи будут перенесены. Лига может потерять в деньгах, если игры будут вообще отменены, тогда нужно будет чем-то заполнять эфир, который уже продан", - сказал Кравчук.

"Это абсолютно правильное решение, так как сокращается возможный контакт на стадионах, сократив его, вы сокращаете возможность распространения вируса. Неясно, насколько это все затянется, видимо, до первого антидота, который появится на рынке", - добавил он.

Проживающий в Канаде Кравчук рассказал, какие меры там принимаются по борьбе с коронавирусом. "Люди обеспокоены, применяются меры предосторожности, рассылаются памятки, как сократить или обезопасить себя от возможности заражения. Родителям настоятельно рекомендуется привозить детей в школу на автомобилях, если это возможно, и не пользоваться общественным транспортом. У детей должен быть флакон с антисептиком, мыть постоянно руки, не здороваться рука за руку", - подчеркнул он.

"Паники никакой нет, но в магазинах скупили все антисептики. Естественно, об этом постоянно оповещает телевидение и радио", - добавил Кравчук.