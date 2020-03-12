ФИФА перенесла предстоящие матчи южноамериканской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести матчи южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, запланированные на конец марта, на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"ФИФА продолжит оценивать ситуацию с коронавирусом и примет решение о необходимости дальнейших изменений в расписании южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Делается это с целью защиты здоровья и безопасности всех вовлеченных лиц", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли, в России зарегистрированы 34 случая заражения.