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Отмена соревнований из-за коронавируса

ФИФА перенесла предстоящие матчи южноамериканской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

Новые даты проведения встреч будут определены позднее

ТАСС, 12 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести матчи южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, запланированные на конец марта, на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"ФИФА продолжит оценивать ситуацию с коронавирусом и примет решение о необходимости дальнейших изменений в расписании южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Делается это с целью защиты здоровья и безопасности всех вовлеченных лиц", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли, в России зарегистрированы 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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