Крикунов: хоккеисты "Динамо" в шестом матче серии плей-офф боялись ошибиться

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" больше "Спартака" боялись ошибиться в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В четверг "Динамо" одержало победу над "Спартаком" со счетом 3:2 в овертайме и выиграло серию со счетом 4-2.

"Понятно было, что игра была определяющей, у нас был один шаг назад, у "Спартака" не было. Но мы больше испугались, боялись ошибиться, отступали. Но потом в третьем периоде стали получше действовать, игра начала получаться, моменты были. Хорошо, что в овертайме выстояли и сразу забили, не потратив много сил - ребята сумели перестроиться по ходу игры", - отметил Крикунов.

"Тактика была такая - сыграть внимательнее в обороне. Иногда игроки перестраховываются и отдают сопернику территорию, поэтому, наверное, и отступали. А так мы стараемся всегда играть поближе, атаковать. Но бывает, что немного страшно, серия все-таки длинная", - добавил главный тренер "Динамо".

В последнем матче регулярного чемпионата "Динамо" уступило на выезде одноименной команде из Минска и заняло четвертое место в Западной конференции. В случае победы в той встрече бело-голубые в первом раунде встречались бы с "Локомотивом", а в полуфинале конференции играли бы со СКА. Теперь же во втором раунде плей-офф "Динамо" сыграет с ЦСКА. Первый матч серии состоится 18 марта.

"Мы не хотели проигрывать прежде всего, чтобы не выходить на Спартак. Но так получилось, что сейчас попали на ЦСКА. Что делать, будем играть", - заключил Крикунов.