Никонцев: "Спартак" не справился со звеном Шипачева в серии плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Игроки "Спартака" не смогли справиться со звеном Вадима Шипачева в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Такое мнение журналистам высказал капитан красно-белых Анатолий Никонцев.

В четверг "Спартак" уступил "Динамо" в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 2:3 в овертайме. Бело-голубые одержали победу в противостоянии со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. За шесть матчей серии тройка Шипачева с Андре Петерссоном и Дмитрием Яшкиным забросила 12 шайб.

"Не получилось решить проблему звена Шипачева. Может, дали им много свободы и недоработали в плане жесткости. Но конкретно установки бежать и бить кого-то в голову, ломать и чего-то такого у нас не было. Мы играли в хоккей", - сказал Никонцев.

Шестой матч прошел на домашней арене "Спартака" без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции. "Сегодня, может, не хватило концентрации и свежести, разберемся. Сказалось отсутствие болельщиков, это наш шестой игрок. Но мы должны играть в любых условиях", - подчеркнул Никонцев.

Капитан "Спартака" отметил, что испытывает разочарование от игры в плей-офф, но не от всего сезона. "В целом сезон оценю как нормальный, у нас была хорошая команда, отличный коллектив. Все ребята сплотились, бились, старались, были одной семьей. Сказались мелочи и нюансы, которые повлияли на результат", - заключил Никонцев.

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в Западной конференции и девятое в общей таблице КХЛ.