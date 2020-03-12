Жаркова: ЧМ по керлингу среди мужчин и смешанных пар под угрозой из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Проведение чемпионатов мира по керлингу среди мужчин и смешанных пар находится под угрозой срыва в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила генеральнгый секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Жаркова.

В четверг стало известно об отмене женского чемпионата мира по керлингу по причине распространения коронавируса. Турнир должен был пройти 14-22 марта при участии 13 сборных, включая команду России.

"До конца сезона будет несколько соревнований, мужской чемпионат в конце марта - начале апреля в Глазго, по нему пока нет решения. И смешанные пары в Британской Колумбии в апреле, эти два турнира тоже в зоне риска", - сказала Жаркова.

Проведение мужского первенства запланировано в шотландском Глазго (с 28 марта по 5 апреля), среди смешанных пар - в канадской Келоуне (18-25 апреля).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.