Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь на этапе Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 12 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в 10-м туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Спортсменки в январе провели матч за женскую шахматную корону, в котором победу одержала шахматистка из Китая.

Россиянка Алина Кашлинская белыми сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе, Александра Костенюк - с француженкой Мари Себаг. Жансая Абдумалик из Казахстана обыграла шведку Пию Крамлинг, болгарка Антоанета Стефанова - украинку Марию Музычук, Харика Дронавалли из Индии сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

После 10 туров лидерство делят Горячкина и Дзагнидзе, в активе которых по 6,5 очка, следом идут Абдумалик (6), Анна Музычук, Кашлинская (по 5,5), Мария Музычук, Дронавалли, Стефанова (по 5), Крамлинг, Цзюй Вэньцзюнь (по 4), Себаг, Костенюк (по 3,5).

Партии заключительного тура пройдут 13 марта.

Последний этап серии пройдет на Сардинии 2-15 мая. Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.