Шипачев: хоккеистам "Динамо" было тяжело привыкнуть к игре при пустых трибунах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" было тяжело привыкнуть к игре без зрителей в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком". Об этом журналистам рассказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

В четверг "Динамо" одержало победу над "Спартаком" со счетом 3:2 в овертайме и выиграло серию (4-2). Встреча прошла на домашней арене "Спартака" в Парке легенд при пустых трибунах из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Нам было тяжело привыкнуть к тому факту, что нет болельщиков. Стояла задача играть и стараться, ведь по телевизору нас все равно смотрит много людей. Старались вытаскивать эмоции, потому что это очень важно в таких матчах. Очень рад, что победили и прошли в следующий раунд", - отметил Шипачев.

"Тяжелая атмосфера, все немного другое. Но это все равно хоккей, нужно было настраиваться, обе команды находились в равных условиях. Не скажу, что нам было легче при пустых трибунах без болельщиков "Спартака", - сказал нападающий "Динамо" Дмитрий Яшкин.

Яшкин стал автором победной шайбы в овертайме, которая была засчитана после просмотра повтора. "Считаю, что я правильно с шайбой в овертайме зашел. Был уверен, что гол засчитают", - заключил Яшкин.

Во втором раунде плей-офф "Динамо" сыграет с ЦСКА. Первая встреча состоится 18 марта.