Матч между "Ахматом" и "Динамо" откроет 22-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 марта. Встречей между грозненским "Ахматом" и московским "Динамо" в пятницу начнется программа 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, главным арбитром которого назначен Виталий Мешков из Дмитрова, пройдет в Грозном и начнется в 19:30 мск.

"Ахмат" подходит к предстоящей игре на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда из Грозного не побеждает в чемпионате России на протяжении четырех матчей. После перерыва подопечные Игоря Шалимова дома сыграли вничью с "Ростовом" (1:1) и на выезде уступили московскому "Локомотиву" (0:1). "Ахмат" не может победить в последних девяти домашних матчах в рамках чемпионата России.

"Динамо" в прошлом туре реабилитировалось за поражение от "Спартака" (0:2), обыграв на своем поле "Тамбов" (1:0). Первый мяч в составе бело-голубых забил приобретенный у чешской "Млады Болеслав" нападающий сборной России Николай Комличенко. Благодаря победе динамовцы набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице.

В предстоящей встрече хозяевам не помогут дисквалифицированный полузащитник Исмаэл, а также его коллега по амплуа травмированный Антон Швец. В составе "Динамо" из-за травмы на выезд не полетел полузащитник Артур Юсупов.

"Ахмат" и "Динамо" провели между собой 23 матча в рамках чемпионата России - обе команды одержали по семь побед, девять встреч завершились вничью. Не был выявлен победитель и в последних четырех личных встречах. Матч первого круга завершился со счетом 1:1. Тогда бело-голубые в меньшинстве отыгрались благодаря голу защитника Ивана Ордеца после углового в компенсированное арбитром время.

"Динамо" последний раз побеждало в Грозном в декабре 2012 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в составе бело-голубых забил Кевин Кураньи, у проигравших тогда отличился Аилтон.