Французская федерация футбола отменила все матчи из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Французская федерация футбола отменила на неопределенный срок все матчи внутренних первенств из-за распространения в стране заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"Я хочу объявить сегодня вечером о приостановке всей деятельности и всех соревнований, проводимых федерацией, ее лигами и ее округами на всей территории страны. Таким образом, все любительские чемпионаты среди женщин и мужчин всех возрастных категорий, различные турниры и сборы, тренировки и деятельность футбольных школ приостановлены с 13 марта и до дальнейшего уведомления. Они возобновятся, как только позволят санитарные условия", - заявил президент федерации Ноэль Ле Грэ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения. Большинство заболевших проходят лечение в Москве, первые госпитализированные уже выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.