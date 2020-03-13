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Распространение коронавируса нового типа

Главный тренер "Арсенала" Артета сдал положительный тест на коронавирус

Тренировочный центр лондонского клуба будет закрыт
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 13 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все игроки основной команды "Арсенала" и тренерский штаб, контактировавшие с Артетой в течение последних нескольких дней, будут находиться на карантине, а тренировочный центр "Арсенала" будет закрыт.

"Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать", - сказал Артета.

Также в заявлении "Арсенала" говорится, что команда не сможет принять участие в некоторых ближайших матчах чемпионата Англии.

Советник правительства Великобритании Патрик Валланс заявил в четверг, что от 5 до 10 тыс. человек могут быть инфицированы коронавирусом. В четверг Английская премьер-лига также выступила с заявлением, в котором она отметила, что все матчи ближайшего тура пройдут по расписанию. Однако после появления информации об Артете премьер-лига заявила, что утром в пятницу проведет экстренное совещание.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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