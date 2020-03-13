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Формула-1

Старт нового сезона "Формулы-1" отложен из-за коронавируса

Первый этап чемпионата мира должен был пройти в Австралии с 13 по 15 марта
Описание
© AP Photo/Rick Rycroft

ТАСС, 13 марта. Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который должен был пройти с 13 по 15 марта на трассе в австралийском Мельбурне, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Решение о новой дате проведения австралийского Гран-при будет принято позднее.

Ранее FIA объявила о том, что из-за коронавируса Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля, отложен на неопределенный срок. Также организаторы Гран-при Бахрейна заявили, что этап пройдет с 20 по 22 марта без зрителей на трибунах.

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Формула-1
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