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Отмена соревнований из-за коронавируса

Футболист "Челси" Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус

Ранее инфекция была обнаружена у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты

ТАСС, 13 марта. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все те, кто контактировал с игроком в последнее время, будут находиться на карантине. Речь идет об основном составе "Челси", тренерском штабе и некоторых работниках персонала. Остальные вернутся к работе в ближайшее время. Тренировочное поле и несколько зданий клубной базы будут закрыты, однако другие объекты продолжат работу в штатном режиме.

Сообщается, что в понедельник утром у Хадсона-Одои обнаружили симптомы, напоминающие легкую простуду, после чего он больше не появлялся на тренировочной базе из соображений безопасности. Однако футболист на данный момент чувствует себя хорошо и надеется быстро вернуться в строй.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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