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Массовый спорт

Участники российского полумарафона "ЗаБег.РФ" планируют установить мировой рекорд

Забег пройдет в 85 городах страны
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© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Участники полумарафона "ЗаБег.РФ", который одновременно стартует 31 мая в 85 регионах России, намерены установить новый мировой рекорд. Об этом в пятницу сказала журналистам руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу.

Полумарафон "ЗаБег.РФ" проводится с мая 2017 года. Тогда он одновременно стартовал в 10 городах России. В 2018 году в забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году - 19 городов. В этот раз планируется впервые дать синхронный старт в 85 регионах страны, сообщается, что на старт выйдут 150 тыс. участников.

"В текущем году нам необходимо поставить мировой рекорд и побить достижение США. Нужно одновременно стартовать в 85 городах, что мы и планируем сделать", - сказала Шойгу. Она также отметила, что организаторы наблюдают за ситуацией в мире с коронавирусом и надеются на его нормализацию.

В Сибири полумарафон пройдет в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Омске, Томске и Кызыле. В Абакане состоится онлайн "ЗаБег". Ожидается, что на старт в Красноярске выйдет больше двух тысяч человек.

"Красноярск является одной из спортивных столиц России. Об этом свидетельствует хорошая инфраструктура, а также достижения во всех видах спорта. Около 45% всего населения края занимаются регулярно спортом. Есть задача в течение трех-четырех лет повысить этот показатель до 55-60%", - сказал губернатор края Александр Усс.

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