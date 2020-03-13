Трутнев поручил властям Магаданской области оказать помощь самбистам региона

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Магаданской области окажут всю необходимую финансовую помощь региональному отделению самбо в целях популяризации этого вида спорта. Такое поручение дал правительству Колымы зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО, сопредседатель Российского союза боевых искусств Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Магадан, сообщается в пятницу в пресс-релизе аппарата Трутнева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу вовлечь более половины населения страны в регулярные занятия спортом. По мнению Трутнева, боевые искусства в этом вопросе имеют огромный потенциал, так как доступны людям всех возрастных групп и социальных возможностей.

"Представители регионального отделения самбо обратились с просьбой к Юрию Трутневу поддержать их обращение в правительство Магаданской области по оказанию содействия организации. Вице-премьер дал соответствующее поручение [по оказанию необходимой помощи] региональным властям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, магаданские самбисты нуждаются в экипировке, спортивных снарядах, а также в возможности введения дополнительной ставки тренера по самбо в школах. Кроме того, Трутнев поручил Минвостокразвитию РФ совместно с правительством Магаданской области рассмотреть возможность предоставления региону дополнительного финансирования из федерального бюджета за счет средств "Единой субсидии" для приобретения специализированного детского автобуса для провоза тренеров до детского дома и проведения выездных тренировок юных спортсменов в главном зале самбо в Магадане. В правительстве Магаданской области ТАСС уточнили, что необходимая для этих целей сумма денежных средств пока не обговаривалась и не подсчитывалась.

Самбо - это спортивная борьба, отличающаяся большим разнообразием специальных приемов. В настоящее время общая численность спортсменов магаданского отделения самбо составляет более 550 человек.