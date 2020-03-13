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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах перенесен из-за коронавируса

Изначально турнир должен был пройти в Красноярске с 17 по 23 марта

ТАСС, 13 марта. Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах и в сноуборд-кроссе в Красноярске перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

Изначально турнир должен был пройти с 17 по 23 марта. Предварительные даты проведения чемпионата России в дисциплинах параллельный слалом, параллельный слалом-гигант - с 30 марта по 2 апреля, в сноуборд-кроссе с 31 марта по 3 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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