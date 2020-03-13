Чемпионат Германии по футболу приостановят из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Национальное первенство Германии по футболу будет приостановлено из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги.

Матчи ближайшего тура пройдут по расписанию при пустых трибунах.

"Президиум Германской футбольной лиги обсудил влияние коронавируса на матчи в высшем и низшем дивизионах чемпионата страны. В результате обсуждения президиум принял решение предложить руководящему органу приостановить проведение матчей в обеих лигах с 17 марта по 2 апреля. Перед нами стоит цель успеть завершить сезон к лету", - сообщается в заявлении.