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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат Германии по футболу приостановят из-за коронавируса

Турнир будет приостановлен 17 марта сроком до 2 апреля

ТАСС, 13 марта. Национальное первенство Германии по футболу будет приостановлено из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги.

Матчи ближайшего тура пройдут по расписанию при пустых трибунах.

"Президиум Германской футбольной лиги обсудил влияние коронавируса на матчи в высшем и низшем дивизионах чемпионата страны. В результате обсуждения президиум принял решение предложить руководящему органу приостановить проведение матчей в обеих лигах с 17 марта по 2 апреля. Перед нами стоит цель успеть завершить сезон к лету", - сообщается в заявлении.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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