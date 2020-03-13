Константинова исключена из списка кандидатов в сборную России по фигурному катанию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ исключило фигуристку Станиславу Константинову из списка кандидатов в сборную России на нынешний сезон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19-летняя Константинова стала 11-й на двух этапах Гран-при, а также 13-й - на чемпионате России. После завершения первой половины сезона Константинова приняла решение прекратить сотрудничество с тренером Валентиной Чеботаревой и перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Вместо нее в число кандидатов вошла 17-летняя Анастасия Гулякова, тренирующаяся у Алексея Мишина. На чемпионате России она заняла седьмое место, а позднее стала победительницей Кубка России.

Ранее стало известно, что главный старт сезона - чемпионат мира в канадском Монреале - отменен из-за пандемии коронавируса. От сборной России в женском одиночном катании на турнире должны были выступить Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.