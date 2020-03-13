СМИ: команды "Формулы-1" ушли на карантин до 29 марта из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Команды, участвующие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", ушли на карантин до 29 марта из-за коронавируса. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

По информации издания, причиной карантина стало обнаружение коронавируса у одного из сотрудников команды "Макларен". Он был немедленно изолирован, однако с ним контактировали не только сотрудники "Макларена", но и представители других команд в Австралии, где шла подготовка к первому Гран-при сезона. В пятницу Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об отмене этапа в Австралии, который должен был пройти 13-15 марта, из-за коронавируса.

Ранее организаторы Гран-при Бахрейна сообщали, что этап, запланированный на 20-22 марта, должен пройти без зрителей. Но в случае подтверждения информации о карантине, он может не состояться в намеченные сроки. По информации источника, старт сезона может быть отложен до 7 июня, когда запланирован Гран-при Азербайджана. Это будет означать, что помимо этапов в Австралии и Бахрейне, не будут проведены в запланированные сроки Гран-при Вьетнама, Нидерландов, Испании и Монако.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.