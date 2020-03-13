Сборная Канады снялась с домашнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Сборная Канады по лыжным гонкам не примет участия в этапе Кубке мира, который пройдет 14-15 марта в Квебеке, в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Канады (Nordiq Canada).

"Поскольку мы являемся принимающей стороной, это решение далось нам нелегко. Мы сделали это в знак солидарности с другими командами - из Норвегии, Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Чехии и США (эти команды снялись с этапа ранее - прим. ТАСС). Нашим приоритетом всегда будет являться здоровье наших спортсменов и персонала", - говорится в заявлении.

Ранее были отменены этапы Кубка мира в американском Миннеаполисе (17-18 марта) и канадском Кэнморе (20-22 марта). Таким образом, этап в Квебеке станет последним в текущем сезоне. Досрочную победу в общем зачете Кубка мира у мужчин одержал россиянин Александр Большунов, у женщин - норвежка Тереза Йохауг.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ по состоянию на 12 марта было зарегистрировано 34 случая заражения.