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Отмена соревнований из-за коронавируса

Молодежный чемпионат Единой лиги ВТБ приостановлен из-за коронавируса

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего сезона

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодежный чемпионат Единой лиги ВТБ по баскетболу приостановлен из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего сезона в связи с распространением коронавируса.

"Молодежный чемпионат также приостановлен на время, - сказал Кущенко. - Мы рекомендуем всем нашим клубам, которые совершали в последнее время поездки на матчи за рубеж, обращаться в оперативные штабы по выявлению и борьбе с коронавирусом, следовать их рекомендациям".

"Самоизоляция для наших команд - на данный момент это лучший путь для страховки", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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