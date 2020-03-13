{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Югорский лыжный марафон отменен из-за коронавируса

Гонка должна была пройти 11 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отменили международный Югорский лыжный марафон, который должен был пройти в Ханты-Мансийске 11 апреля. Такое решение принято для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры и спорта Югры.

"VIII традиционный международный Югорский лыжный марафон, запланированный на 11 апреля 2020 года, отменен в целях безопасности и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным властей, основанием для отмены международного мероприятия стало постановление губернатора Югры о дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которому в регионе приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (от 20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

Ранее директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали провести Югорский лыжный марафон без участия иностранных спортсменов. В марафоне планировали принять участие россиянин Александр Большунов, досрочно одержавший победу в общем зачете Кубка мира.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Яхтсмены Созыкин и Грибанов до 21 марта будут тренироваться в Испании под присмотром врача
Спортсмены должны были выступить в регате, но ее отменили из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС