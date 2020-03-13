Югорский лыжный марафон отменен из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отменили международный Югорский лыжный марафон, который должен был пройти в Ханты-Мансийске 11 апреля. Такое решение принято для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры и спорта Югры.

"VIII традиционный международный Югорский лыжный марафон, запланированный на 11 апреля 2020 года, отменен в целях безопасности и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным властей, основанием для отмены международного мероприятия стало постановление губернатора Югры о дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которому в регионе приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (от 20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

Ранее директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов сообщал ТАСС, что власти региона планировали провести Югорский лыжный марафон без участия иностранных спортсменов. В марафоне планировали принять участие россиянин Александр Большунов, досрочно одержавший победу в общем зачете Кубка мира.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр.