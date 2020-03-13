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Отмена соревнований из-за коронавируса

Кущенко: Единая лига ВТБ приостановила чемпионат минимум на 14 дней из-за коронавируса

Президент Единой лиги ВТБ подчеркнул, что руководство турнира намерено избежать ситуации, сложившейся в Национальной баскетбольной ассоциации, где несколько игроков заразились коронавирусом
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ приостановила розыгрыш турнира минимум на 14 дней, нельзя допустить повторения ситуации, сложившейся в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где коронавирусом заразились несколько игроков. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего розыгрыша турнира в связи с распространением коронавируса.

"Мы долго обсуждали с клубами сложившуюся ситуацию. Все же наш приоритет - это безопасность для всех, и совсем не хочется получить ситуацию, которая сложилась в НБА, - сказал Кущенко. - Мы проанализировали, куда наши клубы, выступающие в еврокубках, летали в последнее время и пришли к выводу, что риск высок. И риск намного выше, чем у других спортивных лиг России".

"Мы находимся в постоянном контакте с FIBA [Международной федерацией баскетбола], Евролигой, клубами - со всеми сторонами. Выбора, кроме как приостановить чемпионат, не было. Когда закончится пауза, сейчас предсказать трудно, но она займет от 14 дней минимум", - добавил Кущенко.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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