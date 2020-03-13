Турниры под эгидой Международной федерации настольного тенниса отменены до конца апреля

ТАСС, 13 марта. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отменила все соревнования под своей эгидой до конца апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

С 8 по 12 апреля в Москве был запланирован отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

"Приостановление вступает в силу с понедельника и относится ко всем санкционированным мероприятиям ITTF. Исполнительный комитет ITTF проведет экстренное совещание в понедельник для дальнейшего обсуждения ситуации. ITTF также рекомендовала всем континентальным ассоциациям следовать этому решению", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132,5 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 35 случаев заражения.