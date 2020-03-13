Около 15 российских спортсменов остаются в Испании после отмены регаты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 15 российских спортсменов, которые должны были принять участие в регате на Кубок принцессы Софии, еще остаются в Испании. Об этом ТАСС в пятницу рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Регата на Кубок принцессы Софии должна была стартовать 29 марта в испанской Пальме-де-Майорке, но соревнования были отменены. Также отменен Кубок мира по парусному спорту во всех классах, проведение которого планировалось в Генуе с 13 по 19 апреля. В пятницу в Испании должен был стартовать чемпионат мира по парусному спорту в классе 470, но организаторы заявили, что рассматривают возможность проведения соревнований после 15 апреля.

"Это только официально отмененные старты, по неофициальной информации, будут отменены все регаты в течение марта и апреля, - рассказала Иванова. - Сейчас в Испании у нас половина команды, это около 15 спортсменов, с ними тренеры. По каждому из них индивидуально принимаются решения. Но по прилету всем им предстоит пройти карантин".

"В понедельник должна была вылететь из России наша большая группа, всего в Испании должно было быть не менее 40-50 человек. Конечно, сейчас мы все отменили. Кубок принцессы Софии - важная для нас регата, там должен был пройти второй этап внутреннего отбора для тех, у кого уже есть олимпийская лицензия. Мы должны были определить, кто поедет на Олимпийские игры, конечно, все очень готовились", - заключила собеседница ТАСС.

Отмена соревнований произошла из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.