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Евро-2020

Беглов: Петербург выполняет все обязательства по подготовке к матчам Евро-2020

Губернатор отметил, что власти находятся в постоянном контакте с УЕФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга выполняет все обязательства перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по подготовке к матчам чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании координационного совета по подготовке и проведению турнира.

"Город полностью выполняет свои обязательства по подготовке к чемпионату. Своевременно решаем вопросы с оргкомитетом, с УЕФА", - сказал он.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Санкт-ПетербургЕвро-2020
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