КХЛ будет придерживаться законов стран-участниц о коронавирусе при проведении плей-офф

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет придерживаться законодательства стран, команды из которых выступают в турнире, по борьбе с коронавирусом при вынесении решения о проведении матчей плей-офф. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В связи с этим многие страны ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. В частности, в Финляндии, где проводит матчи "Йокерит", до конца мая отменены все мероприятия с количеством участников свыше 500 человек. Похожие ограничения действуют в Москве (до 5 тыс. участников) и в Санкт-Петербурге (до 1 тыс.).

"Лига проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами о вариантах проведения матчей второго раунда плей-офф, - говорится в сообщении. - В случае изменений в формате проведения матчей лига сообщит об этом дополнительно. При принятии решения КХЛ будет придерживаться законодательства стран, команды из которых участвуют в чемпионате".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.