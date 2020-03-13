Международная федерация волейбола отложила проведение Лиги наций из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отложить проведение Лиги наций из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Предварительный раунд мужской Лиги наций должен был пройти с 22 мая по 21 июня, финальный раунд - с 1 по 5 июля. Матчи предварительного раунда у женщин должны были пройти в период с 19 мая по 21 июня, финальная часть - в те же сроки, что и у мужчин.

Новая дата проведения турнира будет объявлена после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

"Здоровье и благополучие спортсменов, официальных лиц и болельщиков является главным приоритетом FIVB, и эта мера предосторожности принимается в интересах всех задействованных сторон", - говорится в заявлении пресс-службы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.