Спортивные объекты в Азербайджане временно остановили работу из-за коронавируса

БАКУ, 13 марта. /ТАСС/. Спортивные объекты в Азербайджане приостановили работу в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, ведутся переговоры о переносе ряда международных соревнований, в том числе бакинского этапа автогонок "Формула-1". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства молодежи и спорта республики.

"Все находящиеся в ведении министерства молодежи и спорта спортивные сооружения временно остановили работу", - отметила руководитель пресс-службы министерства Самая Мамедова.

Она также отметила, что "есть большая вероятность" переноса ряда международных спортивных соревнований, в частности чемпионата Европы по карате, который должен был состояться 25-26 марта, турнира Большого шлема по дзюдо, а также Гран-при Азербайджана "Формулы-1", запланированного на 5-7 июня. "Ведутся переговоры об их переносе", - сказала Мамедова.

Что касается республиканских спортивных соревнований, то, по словам представителя Минспорта, все они отменены.

По данным оперативного штаба при Кабинете министров республики, в Азербайджане выявлены 19 случаев заражения коронавирусом, один из инфицированных - женщина 50 лет - умер, трое выздоровели. Остальные находятся в больницах особого режима. Все заразившиеся ранее посетили Иран и Италию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132,5 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.