"Спорт-Ин" переложила ответственность за состояние поля на "Ростов-Арене" на новую УК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Бывший эксплуатант "Ростов-Арены" компания "Спорт-Ин" переложила ответственность за неудовлетворительное состояние газона на компанию, в управление которой стадион перешел после передачи из федеральной в региональную собственность. Об этом в пятницу сообщается на сайте "Спорт-Ин".

9 марта на "Ростов-Арене" состоялся матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Ростовом" и московским ЦСКА (3:2). По словам тренера ростовского клуба Валерия Карпина, состояние поля было катастрофичным. Позже министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил ТАСС, что причиной плохого состояния поля стало некачественное обслуживание стадиона компанией "Спорт-Ин" последние полгода.

"После передачи стадиона из хозяйственного ведения ФГУП "Спорт-Ин" в собственность региона весь комплекс работ по содержанию и эксплуатации газона проводится исключительно специалистами ГАУ РО "Ростов-2018". Из этого следует, что ответственность за качество футбольного поля на стадионе, а также за допущенные ошибки и недостатки в организации указанных выше работ после 20 декабря 2019 года полностью лежит на данном ГАУ. Именно этой организации надо вменить в вину неготовность травяного газона к проведению 9 марта матча между ФК "Ростов" и ПФК ЦСКА", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что за весь период эксплуатации "Спорт-Ин" с марта 2018 года на "Ростов-Арене" было успешно проведено более 40 крупных спортивных соревнований, в том числе чемпионат мира по футболу, международные матчи с участием сборных команд России и других стран в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) , соревнования Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Кубка России.

"Главной причиной неудовлетворительного состояния футбольного поля, на наш взгляд, стало внесение избыточного количества песка поверх существующего слоя, что является грубым нарушением технологии обслуживания травяного газона, оборудованного специальной системой стабилизации. В результате указанного нарушения гибридное волокно стабилизации оказалось под слоем лишнего песка, травяное покрытие потеряло устойчивость к нагрузкам и стало "болеть", - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС Аракелян, привести поле в порядок планируется к апрельской игре чемпионата России с "Краснодаром".

"Ростов-Арена"

Арена вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. "Ростов-Арена" была передана из федеральной собственности в региональную распоряжением правительства в конце 2019 года. Определена управляющая организация - ГАУ РО "Ростов-2018", подведомственная Минспорту Ростовской области.

Следующие две домашние игры "Ростов" проведет против "Локомотива" (15 марта) и тульского "Арсенала" (5 апреля). После 21 тура "Ростов" занимает третье место в таблице чемпионата России.