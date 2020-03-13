Чемпионат мира по синхронному катанию на коньках перенесен на неопределенный срок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о переносе на неопределенный срок чемпионата мира по синхронному катанию на коньках, который был запланирован в Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк), из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Чемпионат мира должен был пройти 3-4 апреля.

"ISU и Ассоциация фигурного катания США внимательно следят за сообщениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о распространении коронавируса и полностью соблюдает меры, принятые властями. Мы ставим во главу угла здоровье и безопасность спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей", - говорится в заявлении.

По данным телекомпании Си-эн-эн, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на своей территории.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.