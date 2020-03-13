Лондонский марафон перенесен на 4 октября из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лондонский марафон, запланированный на 26 апреля, перенесен на 4 октября из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В 2020 году Лондонский марафон отметит 40-летний юбилей.

"Мир находится в беспрецедентной ситуации из-за пандемии коронавируса, поэтому сейчас общественное здравоохранение является приоритетом для каждого, - сказал директор марафона Хью Брашер. - Мы понимаем, насколько разочаровывающими будут эти новости для многих: для бегунов, которые тренировались в течение многих месяцев, для тысяч благотворительных организаций, которых спортсмены собирают средства, и для миллионов тех, кто наблюдал за гонкой каждый год".

В пятницу число подтвержденных в Соединенном Королевстве случаев заражения новым коронавирусом увеличилось с 590 до 798. Умерли 11 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.